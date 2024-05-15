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    03:37, 15 Май 2024 | GMT +6

    Подростковая преступность снизилась в СКО

    В Семее подростки пошутили о захвате школы террористами
    Фото: кадр из видео abai_department_police

    В Северо-Казахстанской области число уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 15%. За исключением Тайыншинского и района М. Жумабаева, где наблюдается рост, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На брифинге начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Саян Аскаров сообщил, что восемь несовершеннолетних совершили один проступок и семь преступлений. Среди них наиболее резонансное — убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений в районе М. Жумабаева. Подробностей этого дела прокурор раскрывать не стал, сославшись на статью 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования).

    — Основная доля приходится на учащихся профессиональных технических училищ, колледжей, которыми совершены шесть преступлений, учащимися школ — четыре, неучащимся — одно. Наблюдается рост на 68% — с 22 до 37 фактов — по преступлениям, совершенным в отношении самих несовершеннолетних. Из них 10 — это насильственные преступления против половой неприкосновенности, — добавил С. Аскаров.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Борьба с преступностью Статистика
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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