Подростковая преступность снизилась в СКО
В Северо-Казахстанской области число уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 15%. За исключением Тайыншинского и района М. Жумабаева, где наблюдается рост, передает корреспондент агентства Kazinform.
На брифинге начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Саян Аскаров сообщил, что восемь несовершеннолетних совершили один проступок и семь преступлений. Среди них наиболее резонансное — убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений в районе М. Жумабаева. Подробностей этого дела прокурор раскрывать не стал, сославшись на статью 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования).
— Основная доля приходится на учащихся профессиональных технических училищ, колледжей, которыми совершены шесть преступлений, учащимися школ — четыре, неучащимся — одно. Наблюдается рост на 68% — с 22 до 37 фактов — по преступлениям, совершенным в отношении самих несовершеннолетних. Из них 10 — это насильственные преступления против половой неприкосновенности, — добавил С. Аскаров.