Подростковая преступность снизилась в СКО

В Северо-Казахстанской области число уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 15%. За исключением Тайыншинского и района М. Жумабаева, где наблюдается рост, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Саян Аскаров сообщил, что восемь несовершеннолетних совершили один проступок и семь преступлений. Среди них наиболее резонансное — убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений в районе М. Жумабаева. Подробностей этого дела прокурор раскрывать не стал, сославшись на статью 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования).