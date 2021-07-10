Подростковая преступность снизилась на 11,6 % в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось заседание городской комиссии по защите прав несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова и при участии помощника прокурора города Алматы Г. Джанбековой в онлайн-формате состоялось заседание городской Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На заседании рассмотрены показатели о преступлениях и правонарушениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них по итогам первого полугодия т.г. По данным ювенальной полиции, по итогам 6 месяцев отмечается снижение подростковой преступности на 11,6%. Согласно проведенному анализу, 40% из совершенных правонарушений приходится на лиц, не проживающих в городе, прибывших из регионов. Данные дети направляются в Центр поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Вместе с тем на 20% снижено количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях (после 22.00) и вне жилых помещений (после 23.00) в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 3573 (2020г. - 3018) родителей.

Кроме того, заслушан отчет председателя комиссии при акимате Алатауского района по профилактике преступности. В частности, по вопросу работы с семьями и несовершеннолетними из групп риска и проведению превентивных мероприятий для недопущения преступности как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении несовершеннолетних. Председатели остальных районных комиссий также будут заслушаны согласно графику. Отметим, что всего за полгода на заседаниях районных комиссий рассмотрено 197 материалов по различным фактам в интересах несовершеннолетних.

Ержан Бабакумаров акцентировал внимание на фактах преступности, совершенных несовершеннолетними – учащимися колледжей, расположенных на территории города. В данном направлении поручено усилить работу с учащимися и руководством колледжей, а также средних общеобразовательных учреждений в части индивидуально-воспитательной и профилактической работы, а также организации занятости подростков во внеучебное время.

Кроме того, на контроле - вопрос медико-социального сопровождения семей с детьми первого года жизни при наличии факторов риска для их жизни и развития, а также профилактика младенческой смертности от внешних факторов, которые связаны с адаптацией ребенка к условиям внешней среды.