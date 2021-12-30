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Подростковая преступность снижена в Акмолинской области

30 Декабря 2021 11:00
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Подростковая преступность снижена в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В работе оперативного совещания, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности акмолинской полиции за 2021 год, принял участие аким области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Об итогах деятельности акмолинских полицейских доложил начальник ведомства генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин. «Приоритетными направлениями работы департамента полиции остаются исполнение поставленных Главой государства задач, профилактическая работа, а также совершенствование деятельности по пресечению преступлений», - отметил главный акмолинский полицейский.

А. Баймурзин довел до присутствующих задачи, поставленные Министром внутренних дел Е. Тургумбаевым на прошедшей недавно Коллегии МВД.

Благодаря реализации комплекса мер обеспечен контроль над оперативной обстановкой. Регистрация уголовных правонарушений снижена на 10%, достигнуто снижение тяжких преступлений на 22%, сохранена тенденция снижения преступлений небольшой и средней тяжести.

«Проводимой профилактической работой комплексных сил полиции наполовину снижена регистрация грабежей и краж автомобилей, на 40% хулиганств. Ведется планомерная работа по противодействию киберпреступности. В текущем году выявлено 269 наркоправонарушений, изъято 65,9 кг наркотических средств. Снижена «подростковая» и «пьяная» преступность, а также правонарушения, совершаемые в общественных местах. При этом ключевая роль в профилактике правонарушений отводится участковым инспекторам полиции. В текущем году ими раскрыто более 800 преступлений, пресечено 43 тысячи административных правонарушений», - отметили в ведомстве.

В целях профилактики подростковой преступности и защиты детей от преступных посягательств полицейскими совместно с местными исполнительными органами приняты меры по обеспечению всех школ области камерами видеонаблюдения. Благодаря совместной плодотворной работе все школы области оснащены камерами видеонаблюдения.

Снижено количество фактов скотокрадства на 15,9%. Работа по профилактике таких преступлений будет продолжена и усилена. На особом контроле находится вопрос обеспечения дорожной безопасности.


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#Акмолинская область   #МВД РК   #Итоги 2021 года  
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Автор:

Оксана Матасова

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