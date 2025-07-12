Подростковая наркопреступность в Казахстане выросла на 40% — МВД

На встрече собрались представители всех госорганов, которые занимаются антинаркотической работой.

— Наша главная задача — не только ловить и наказывать, но и предупреждать. Только вместе мы можем остановить это зло, — сказал Аленов.

Одна из острых проблем — рост подростковой наркопреступности. За полгода задержаны 38 подростков — это на 40% больше, чем в прошлом году. Больше всего случаев — в Астане и Алматы.

Одну из угроз видят в граффити-рекламе наркотиков. В Астане, Шымкенте и Костанае коммунальные службы и приложения, такие как Smart Astana, помогают быстро находить и закрашивать такие надписи.

Фото: Комитет по противодействию наркопреступности МВД РК

Обсудили и поддержку людей, которые освободились из мест лишения свободы за наркопреступления. Только за последние месяцы их больше 700. Им нужны помощь с работой, социальная и психологическая поддержка для предотвращения рецидивов.

Штаб представил проект нового Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы. В нем — более 100 конкретных мер и четкие сроки.

— Мы должны работать одной командой, объединить усилия, чтобы остановить это зло, — подчеркнул Аленов.

Напомним ранее в МВД РК подвели итоги работы общественного совета по профилактике наркопреступлений.