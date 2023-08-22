Подростковая беременность: что нужно знать родителям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Минздраве Казахстана рассказали о рисках ранней беременности, передает МИА «Казинформ».

Подростковая беременность чаще всего относится к нежелательной, незапланированной, и кроме серьезных социально-медицинских последствий, может стать причиной общественного порицания, стигматизации и травли в близком окружении.

Но самый главный фактор – это здоровье самих девочек, их будущих детей, поскольку ранняя беременность и последующие роды несут риски различных осложнений.

Мамы-подростки подвергаются рискам осложнений, связанных с возникновением кровотечения, преэклампсии, эклампсии (резкое повышение давления, судороги), внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами и рождением маловесных детей.

Ранняя беременность опасна не только для девочки-подростка, но и для ее ребенка. Показатели рождения мертвого ребенка или смертности детей на первом году жизни у юных матерей до 20 лет на 50% выше, чем аналогичные ситуации у матерей в возрасте 20-29 лет.

Конечно же, лучше избегать ситуации наступления нежелательной беременности, пользуясь методами контрацепции, но если возникла необходимость в прерывании беременности, то следует это делать только в медицинских учреждениях под наблюдением врача с применением современных безопасных технологий на ранних сроках.

Нельзя предпринимать какие-либо самостоятельные шаги (покупать лекарства на базаре или пить какие-то неизвестные препараты), это может привести к серьезным осложнениям, которые в будущем могут стать причиной воспалительных заболеваний, бесплодия, а иногда и смертельного исхода.

Современные методы контрацепции можно разделить на барьерную, химическую, гормональную и хирургическую, высокоэффективные (надежные) и с более низкой эффективностью. Эффективность каждого метода контрацепции определяется индексом Перля. Индекс Перля равен числу незапланированных беременностей, которые наступили в течение одного года у 100 женщин при правильном и регулярном использовании того или иного метода контрацепции.

Важно знать, что чем ниже этот показатель, тем надёжней метод контрацепции. Например, индекс Перля 2 означает, что метод эффективен в 98% случаев, а если индекс Перля 9, то значит этот метод контрацепции менее эффективен и защищает в 91% случаев.

Следующий достаточно распространенный метод в нашей стране – это спираль, так часто ее называют. Правильнее называть внутриматочное средство (ВМС). Этот метод чаще используют рожавшие женщины, хотя по последним рекомендациям экспертов Всемирной организации здравоохранения ВМС могут использовать молодые нерожавшие женщины, но при условии, что у них отсутствует риск заражения ИППП и имеют не более одного полового партнера. Эффективность метода 99,4% – 99,8%. Внутриматочное средство не защищает от ИППП, ВИЧ.

Большое значение в сохранении здоровья детей уделяется профилактической медицине. Ежегодно на уровне ПМСП осуществляются профилактические осмотры детей от 0 до 17 лет.

По охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетним и молодежи в стране функционируют 200 молодежных центров здоровья.

Молодежные центры здоровья предоставляют консультативную, лечебно-диагностическую, психологическую, социальную и юридические услуги по охране репродуктивного и психического здоровья.

По данным ВОЗ, порядка 16 млн. девушек в возрасте 15-19 лет беременеют и рожают, что составляет до 11% всех родов в мире. 95% таких случаев выявляются в государствах с низкими и средними доходами населения. Согласно статистике, до 30% беременностей у девочек завершаются искусственным прерыванием, 14% — невынашиванием, 56% — родами. Две трети несовершеннолетних рожают вне брака. По социальному статусу 72% пациенток учатся в школе.

По данным информационной базы в РК в 2022 году показатель беременных среди подростков 15-17 лет (включительно) составил 6,0 на 1000 соответствующего населения, что превышает показатель аналогичного периода 2021 года на 13%.

Следует понимать, что состояние репродуктивного здоровья сегодняшних детей и подростков, вступающих в фертильный возраст, напрямую будет влиять на демографические процессы последующих 10–15 лет.

От репродуктивного потенциала девочек и подростков зависит здоровье нации в целом, улучшение демографической ситуации страны.