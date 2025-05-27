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    14:44, 27 Май 2025 | GMT +5

    Подростков сбил пьяный водитель в Сатпаеве

    В Сатпаеве нетрезвый водитель легковушки сбил двух подростков, стоявших возле кафе. Мужчину задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    медпункт
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    Инцидент произошел 25 мая возле кафе на улице Абая. Водитель сбил двух подростков, которые стояли на обочине дороги.

    - Сотрудники полиции немедленно задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет, — сообщили в пресс-службе ДП области Улытау.

    Подростки прошли медицинское обследование, и в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

    - Материалы по делу направлены в суд, и соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Ход расследования находится под контролем руководства департамента полиции области, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Караганде водитель легкового автомобиля выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате одна женщина погибла на месте.

    Теги:
    ДТП Регионы Улытауская область Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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