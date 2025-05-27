Подростков сбил пьяный водитель в Сатпаеве

Инцидент произошел 25 мая возле кафе на улице Абая. Водитель сбил двух подростков, которые стояли на обочине дороги.

- Сотрудники полиции немедленно задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет, — сообщили в пресс-службе ДП области Улытау.

Подростки прошли медицинское обследование, и в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

- Материалы по делу направлены в суд, и соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Ход расследования находится под контролем руководства департамента полиции области, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Караганде водитель легкового автомобиля выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате одна женщина погибла на месте.