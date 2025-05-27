Подростков сбил пьяный водитель в Сатпаеве
В Сатпаеве нетрезвый водитель легковушки сбил двух подростков, стоявших возле кафе. Мужчину задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел 25 мая возле кафе на улице Абая. Водитель сбил двух подростков, которые стояли на обочине дороги.
- Сотрудники полиции немедленно задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет, — сообщили в пресс-службе ДП области Улытау.
Подростки прошли медицинское обследование, и в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.
- Материалы по делу направлены в суд, и соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Ход расследования находится под контролем руководства департамента полиции области, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Караганде водитель легкового автомобиля выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате одна женщина погибла на месте.