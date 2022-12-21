Подростков ограбил гостивший в Таразе житель Алматы

21 Декабря 2022, 21:36

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские раскрыли ограбление подростков, у которых неизвестный забрал дорогостоящие мобильники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники жамбылской полиции раскрыли двойное преступление, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Житель Алматы ограбил двух подростков, пока гостил у родственников в Таразе. В полицию с заявлением обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что возле торгового центра «Март» у ее несовершеннолетнего сына и его брата неизвестный мужчина азиатской внешности 18 - 20 лет отобрал сотовые телефоны марок «Айфон» и «Самсунг».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (грабеж).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции эти мобильные телефоны обнаружили и изъяли в Алматы. Новые владельцы купили их на рынке, не зная о том, что они были украдены в Таразе.

«Сотрудниками полиции был установлен 19-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель города Алматы, который в то самое время приезжал в Тараз в гости. Он полностью признал свою вину и сообщил, что пошел на преступление, так как у него не было денег, чтобы вернуться домой», - пояснили в ведомстве.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, ведется следствие.

Никогда не покупать мобильные телефоны без документов советуют представители правоохранительных органов, так как телефоны могут оказаться крадеными. Департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует совершать покупки только в официальных магазинах, а бывшую в употреблении технику покупать только при наличии на нее документов.

Фото: департамент полиции Жамбылской области