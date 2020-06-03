Подростков незаконно эксплуатировали в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Инспекторы ювенальной полиции во время рейдов выявили 16 фактов незаконной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях установления фактов незаконной трудовой деятельности несовершеннолетних в период летних каникул сотрудниками отделения ювенальной полиции ОМПС УП г. Уральска совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате г. Уральска с участием неправительственных организаций провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление трудовой эксплуатации несовершеннолетних.

«Мы проверили свыше 45 объектов: стройки, автомойки, кафе, рынки, где выявили 16 фактов использования детского труда без заключения трудовых договоров и нарушения в части рабочего времени подростков. По данным нарушениям будут направлены ходатайства в управление координации занятости, которые будут принимать решения, т.к. вопрос о привлечении работодателей к ответственности находится в их компетентности», – отметила старший инспектор отделения ювенальной полиции УП г. Уральска Мадина Куспанова.

Несмотря на принимаемые меры, направленные на искоренение фактов нарушения трудовых прав несовершеннолетних, незаконное использование детского труда продолжает иметь место. Чаще всего эксплуатация несовершеннолетних допускается в летнее каникулярное время, и к труду привлекаются дети в возрасте от 12 до 18 лет. Наиболее характерным нарушением является незаключение с ними трудовых договоров. Дети используются в таких формах труда, как торговля (продажа мороженого, напитков, игрушек и пр.), работа на автомобильных мойках, транспортировках грузов. Во всех случаях незаконного детского труда причиной является желание подростка заработать, ввиду тяжелого материального положения семьи (безработица, или недостаточный доход одного или двух родителей), что вынуждает детей выходить на рынок труда.