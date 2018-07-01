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Подростков на неисправном катамаране спасли в Петропавловске

27 Июля 2018 11:00 145
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Подростков на неисправном катамаране спасли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске за сутки жертвами воды едва не стали три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, из-за жаркой погоды пляжи города переполнены. Спасатели работают в особом режиме.

На озере Пестрое спасатель Алмас Жакин успел прийти на помощь к двум 17-летним подросткам. Юные петропавловцы катались по озеру на катамаране. Спасатель неоднократно предупреждал их, чтобы не заплывали далеко от берега. Подростки рекомендациями А.Жакина пренебрегли и все-таки отплыли от берега на значительное расстояние. Самостоятельно вернуться они не смогли. Катамаран оказался технически неисправным. На помощь им пришли спасатели.

«В этот же день на городском пляже на реке Ишим был спасен 40-летний мужчина. Пострадавший заплыл за буйки, произошел мышечный спазм, и он начал подавать сигналы о помощи. Главный спасатель Дмитрий Войтенко доставил его на берег. Спасатель-медицинская сестра Муршида Обознова оказала медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе.

С начала года спасатели на водоемах области предотвратили гибель 32 человек, в том числе 17 детей.

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Ключевые слова: Происшествия, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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