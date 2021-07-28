Подростков 12-15 лет начнут прививать от КВИ в Ирландии

ДУБЛИН. КАЗИНФОРМ – Подростки в возрасте 12-15 лет со следующей недели могут получить вакцину от коронавирусной инфекции в Ирландии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Skynews.

Отмечается, что страна занимает одно из лидирующих мест в Европе по темпам вакцинации, так как около 70% взрослого населения вакцинировались полностью и более 84% получили одну дозу вакцины.

Как сообщает министр иностранных дел Саймон Ковни, ирландское правительство планирует полностью вакцинировать подростков в возрасте 12-15 лет в течение первой половины сентября.

Сообщается, что иммунизация 250 000 молодых людей, возраст которых составляет 12-15 лет, начнется на следующей недели и завершится к началу нового учебного года.

По словам премьер-министра Ирландии Михол Мартин, в выходные дни в стране впервые откроют центры вакцинации для того, чтобы способствовать активной иммунизации среди молодежи 12-15 лет.

На фоне интенсивного распространения более заразного штамма «дельта» в стране началась четвертая волна, в особенности, среди молодого населения. Однако, как отмечает источник, за последние семь дней наблюдается стабилизация ситуации.

В стране было зафиксировано 294 272 случаев коронавирусной инфекции. Число погибших из-за вируса составляет 5 026 человек.

Начиная с понедельника, в стране возобновили работу крытые рестораны, которые принимают только тех, кто либо полностью вакцинирован, либо переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.