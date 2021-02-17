Подростки закидывали проезжающие автобусы камнями и снежками в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Жетысуском районе Алматы два дня подряд подростки закидывали проезжающие автобусы камнями и снежками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

В ходе проверки было установлено, что водители автобусов подтвердили данный факт.

«По данному факту были опрошены жильцы домов 156, 154, расположенных

в микрорайоне Айнабулак-3, которые данную информацию не подтверждают. Фото с

подростками по обращению были направлены в районный отдел образования, для сведения и для проведения профилактической работы», - написал Дархан Мусанов.

Кроме того, совместно с администрацией школ № 129, 110 будет проведена профилактическая работа в этом направлении в онлайн режиме.

На сегодня устанавливаются личности подростков.