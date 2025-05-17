Подростки выстрелили в глаз школьнику в Актау

По словам пострадавшего, он выходил из кинотеатра вместе с друзьями, когда на улице их остановила группа подростков. Молодые люди начали приставать к одному из его друзей. Когда он попытался вмешаться и разнять конфликт, один из нападавших выстрелил ему в глаз из пневматического пистолета.

— Я заметил, что они были пьяны. Оскорбляли нас и цеплялись к моему другу. Я хотел успокоить их. В этот момент один из них выстрелил из пистолета. Пуля попала мне в левый глаз. С тех пор я не вижу этим глазом. Моя мечта стать пилотом разбилась, — рассказал школьник.

После выстрела подростки избили школьника и ударили его по голове. Пострадавшему пришлось перенести несколько сложных операций, но восстановить зрение не удалось. По словам матери школьника, Мадины Рысмаганбетовой, её сын получил не только физическую, но и тяжёлую психологическую травму. Он просит провести справедливое расследование и строго наказать виновных.

— В больнице мой сын всё время спрашивал: «Мама, что с моими глазами?», — рассказывает мать. — МРТ показало наличие пули. Мы обратились в полицию. Стрелявшими оказались студенты колледжа 2007 года рождения. Но с ними нас пока не сталкивали.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что уголовное дело изначально было возбуждено по статье 99 УК РК (покушение на убийство), однако затем переквалифицировано на статью 106 УК РК — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому, который является несовершеннолетним, запрещён выезд из страны.