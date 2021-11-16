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Подростки-вандалы испортили остановку в Атырау
16 Ноября 2021 11:14
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подростки-вандалы испортили остановку в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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12 ноября двое подростков 15-16 лет на территории города Атырау повредили общественное место, разместив ряд надписи аккаунтов Instagram на стене одной из теплых остановок. Видео этого события распространилось в социальной сети.
Полицейские провели розыскные мероприятия, вызвали законных представителей подростков и провели разъяснительную работу с несовершеннолетними. В соответствии со статьей 448 Кодекса РК об административных правонарушениях «Вандализм, совершенный несовершеннолетними в возрасте до шестнадцати лет, т. е. надругательство над охраняемыми государством зданиями, иными сооружениями, надписями или рисунками, а также умышленное повреждение имущества в иных общественных местах», составлен административный протокол и направлен в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области. В целях недопущения повторных случаев студентам Атырауского колледжа бизнеса и права была проведена профилактическая разъяснительная работа.
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