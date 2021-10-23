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    20:43, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Подростки становятся жертвами преступлений в результате доверчивости - ювенальный инспектор из Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О правонарушениях среди несовершеннолетних в Павлодаре говорили на заседании «круглого стола», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Зачастую подростки становятся жертвами преступлений в результате своей доверчивости, любопытства и беспечности», - рассказали в отделе образования Павлодара со ссылкой на инспектора по делам несовершеннолетних А.Сабитову.

    Об этом она заявила на заседании «круглого стола» по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Встреча была организована центром занятости и развития детской одарённости «Павлодар дарыны» отдела образования Павлодара совместно с ОО «KAISAR KZ». В работе «круглого стола» приняли участие председатель ОО «KAISARKZ» А. Козбаева, старший инспектор по делам несовершеннолетних Северного отдела полиции города А. Сабитова, акушер-гинеколог поликлиники № 4 А. Бутаканова, педагог-психолог школы № 15 А. Хамитова и школьники.

    Те, кто был на заседании остановились на вопросах профилактической работы с подростками и родителями по вопросам половой неприкосновенности несовершеннолетних. Акушер-гинеколог разъяснила последствия вступления ребят в раннюю половую жизнь. А психолог школы провела тренинг по формированию уверенного поведения подростков». На вопросы школьников в конце встречи ответили эксперты.

    Фото отдела образования Павлодара.


    Теги:
    Регионы Казахстана Образование Общество Педагоги Правоохранительные органы Павлодарская область
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