Подростки становятся жертвами преступлений в результате доверчивости - ювенальный инспектор из Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О правонарушениях среди несовершеннолетних в Павлодаре говорили на заседании «круглого стола», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Зачастую подростки становятся жертвами преступлений в результате своей доверчивости, любопытства и беспечности», - рассказали в отделе образования Павлодара со ссылкой на инспектора по делам несовершеннолетних А.Сабитову.

Об этом она заявила на заседании «круглого стола» по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Встреча была организована центром занятости и развития детской одарённости «Павлодар дарыны» отдела образования Павлодара совместно с ОО «KAISAR KZ». В работе «круглого стола» приняли участие председатель ОО «KAISARKZ» А. Козбаева, старший инспектор по делам несовершеннолетних Северного отдела полиции города А. Сабитова, акушер-гинеколог поликлиники № 4 А. Бутаканова, педагог-психолог школы № 15 А. Хамитова и школьники.

Те, кто был на заседании остановились на вопросах профилактической работы с подростками и родителями по вопросам половой неприкосновенности несовершеннолетних. Акушер-гинеколог разъяснила последствия вступления ребят в раннюю половую жизнь. А психолог школы провела тренинг по формированию уверенного поведения подростков». На вопросы школьников в конце встречи ответили эксперты.

Фото отдела образования Павлодара.