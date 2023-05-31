Подростки спасли тонущего мальчика в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Два подростка спасли мальчика, который чуть не утонул в реке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу по связям с общественностью ДЧС Шымкента.

«Инцидент произошел 10 мая на реке Бадам, которая протекает по территории жилого массива Игилик в Шымкенте. Вместе с другими детьми Ердаулет и Рамазан пришли купаться и услышали, что маленький мальчик утонул в реке. Они не поверили этому, но отправились на место происшествия. Увидев, что на поверхности воды плавает тело ребенка, ребята вынесли его безжизненное его на берег», - сообщили в ведомстве.

Рамазан Амангельдиев увидев, что у малыша опух живот и становится синим, начал оказывать ему первую помощь. Ердаулет Шынгысхан тоже оказывал ему помощь. Изо рта ребенка начала выходить вода и он постепенно начал дышать. Малыш, придя в себя, не понимал, что происходит и начал плакать. Благодаря двум подросткам мальчик остался жив.

Герои учатся в городской общей школе №128 в 8 и 9 классах.