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    12:30, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Подростки шокировали водителей отжиманиями на «зебре» в Аксу

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За шалости подростков на пешеходном переходе полиция привлекла к ответственности их родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с записью шалостей подростков попало в соцсети. На кадрах видно, как двое юношей, переходя проезжую часть по пешеходному переходу, прямо перед машинами принимают упор лежа и начинают отжиматься, затем крутят «колесо», прыгают и так далее.

    «За нарушение правил дорожного движения законные представители учащихся одного из колледжей города Аксу, 2004 и 2005 годов рождения, привлечены к административной ответственности по статье 615 КРКоАП («Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» - корр.)», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    «Подобные «детские шалости» на дорогах могут завершиться, к сожалению, весьма плачевно. Опасность нарушения ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения состоит в том, что они своими противоправными действиями не только создают угрозу для безопасности движения транспортных средств, но и сами нередко, о чем свидетельствует статистика ДТП, становятся потерпевшими в таких происшествиях», - добавили стражи порядка.



    Теги:
    Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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