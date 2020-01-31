Подростки разгромили ледовый городок в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске трое несовершеннолетних разгромили ледовые скульптуры на площади в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вандалов не смутило ни расположение городка – прямо напротив акимата Петропавловска - ни наличие вокруг видеокамер, ни замечания прохожих.
По информации пресс-службы департамента полиции, подростков - 16-ти, 15-ти и 14-ти лет – задержали и доставили в управление полиции Петропавловска. Их родители понесут административное наказание. Хулиганство, совершенное несовершеннолетними, предусматривает ответственность в виде штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП – 18,5 тысяч тенге.
«Материал по этому правонарушению будет направлен для рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», - проинформировали в пресс-службе.
Инцидент получил бурное обсуждение в социальных сетях. Горожане считают, что, помимо штрафа, виновные должны восстановить городок.
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