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    02:26, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Подростки прижгли сверстницу раскаленным предметом в Костанайской области

    В Лисаковске подростки разогрели на огне металлическую лопатку и прижгли ее к телу спящей девочки. За недолжное воспитание одной из участниц инцидента наказали ее мать, передает корреспондент агентства Kazinform.

    подростки
    Фото: freepik

    Лисаковский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы, признанной виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

    Согласно материалам дела, женщина, являясь матерью девочки 2012 года рождения, не обеспечила должный контроль за ее поведением.

    Инцидент произошёл в апреле 2025 года. Находясь в квартире, несовершеннолетняя вместе с подругой умышленно причинила вред своей сверстнице. Разогрев на газовой плите металлическую кухонную лопатку, девочки по очереди прижгли её к левой щеке, правой ноге и левой руке спящей потерпевшей. Та проснулась от боли и закричала.

    На суде мать признала вину и раскаялась в случившемся.

    Постановлением суда она признана виновной и оштрафована на 55 000 тенге. Решение пока не вступило в законную силу.

    Ранее в Акмолинской области подростка избили после выпускного — полиция возбудила уголовное дело.

    Теги:
    Костанайская область Несовершеннолетние
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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