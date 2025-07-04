Подростки прижгли сверстницу раскаленным предметом в Костанайской области

Лисаковский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы, признанной виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Согласно материалам дела, женщина, являясь матерью девочки 2012 года рождения, не обеспечила должный контроль за ее поведением.

Инцидент произошёл в апреле 2025 года. Находясь в квартире, несовершеннолетняя вместе с подругой умышленно причинила вред своей сверстнице. Разогрев на газовой плите металлическую кухонную лопатку, девочки по очереди прижгли её к левой щеке, правой ноге и левой руке спящей потерпевшей. Та проснулась от боли и закричала.

На суде мать признала вину и раскаялась в случившемся.

Постановлением суда она признана виновной и оштрафована на 55 000 тенге. Решение пока не вступило в законную силу.

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