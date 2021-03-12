Подростки помогли акмолинским полицейским задержать подозреваемого в покушении на изнасилование

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Трое подростков помогли акмолинским полицейским задержать подозреваемого в покушении на изнасилование. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Благодаря бдительности и бесстрашию подростков в возрасте 14, 17 и 18 лет, проживающих в городе Акколь, сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на изнасилование.

В департаменте полиции Акмолинской области рассматривается вопрос о поощрении отважных ребят за решительность и смелость.

«Все случилось 9 марта в районе 20.30, когда подозреваемый напал на возвращавшуюся с работы женщину неподалеку от железнодорожного полотна. Мужчина, нанеся потерпевшей телесные повреждения, повалил ее на землю. По счастливой случайности, в это время мимо проходили трое подростков, которые, не раздумывая, ринулись на зов о помощи. Увидев ребят, злоумышленник отпустил свою жертву. Бесстрашные подростки тут же позвонили на линию 102», - рассказали в ведомстве.

Получив тревожный звонок, полицейские незамедлительно выехали на место происшествия и по горячим следам задержали подозреваемого. Его опознали свидетели и потерпевшая. Им оказался 56-летний ранее судимый житель города Акколь.

Как отметили в ведомстве, по факту возбуждено досудебное производство по ч. 1 ст. 24-120 «Покушение на изнасилование». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «Содержание под стражей».

В пресс-службе управления образования Акмолинской области добавили, что одним из спасителей оказался студент второго курса ГККП «Агротехнический колледж города Акколя» по специальности «Сварочное дело» Данил Нугаев. Мальчик возвращался вечером с друзьями домой. Внезапно они увидели, что какой-то незнакомец напал на женщину.

«Ребята, не раздумывая, бросились на помощь, а нарушитель, увидев их, начал убегать. Данил вызвал полицию, сообщил приметы мужчины и вместе со своими друзьями продолжил преследовать нападавшего», - добавили в ведомстве.

Сотрудники полиции рассказали в студенческой группе о достойном поступке и поощрили студента, вручив благодарственное письмо.