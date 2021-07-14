Подростки обокрали магазин в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Четверо подростков совершили кражи в Костанайской области. Теперь за проступки несовершеннолетних будут отвечать перед законом их родители, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Четверо несовершеннолетних попали в поле зрения полиции за совершение преступлений в двух районах области.

В Камыстинском районе в полицию обратилась предпринимательница, которая сообщила, что из магазина были похищены товары на сумму более 34 тысяч тенге.

«При осмотре места происшествия полицейские установили, что кража совершена через окно. Неизвестные разбили стекло и вынесли из магазина продукты питания и канцелярские товары. Стражи порядка установили двух подростков, родители которых узнали о случившемся только после прихода полиции», - прокомментировали в ведомстве.

Несовершеннолетние признались в совершенном преступлении. Теперь за проступки своих детей будут отвечать родители.

Еще один случай правонарушения, связанного с подростками, был зарегистрирован в Костанайском районе. Жительница села Заречное обратилась с заявлением о краже велосипеда, который был украден из подъезда дома. Еще один спортивный велосипед был похищен со двора сельчанина.

«Полицейские вернули похищенное потерпевшим сразу, установив двух несовершеннолетних, которые катались по улицам на краденных велосипедах. В обоих случаях все заявители выразили благодарность полицейским за оперативное раскрытие преступлений и возвращенное имущество»,- добавили в полиции.

Предприниматель из Камыстниского района отметила в благодарственном письме майора полиции Салимжана Рахметуллина, капитана полиции Мурата Аяпова, старшего лейтенанта полиции Василия Николая и старшего сержанта полиции Жалгаса Аубакирова.