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Подростки напали на охранника театра в Нур-Султане

6 Декабря 2021 22:51
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Подростки напали на охранника театра в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичными полицейскими задержаны несовершеннолетние, напавшие на охранника театра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На канал «102» поступило сообщение о том, что несовершеннолетние напали на охранника театра по улице Кунаева. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что около 18:30 часов подростки в возрасте 14-16 лет пришли на площадь возле театра со скейтами и стали производить трюки. Во время катания к ним подошел 40-летний охранник и сделал замечание. В ответ подростки, проигнорировав, начали нецензурно выражаться и продолжили кататься. После чего, мужчина направился в сторону, где лежали их вещи и, взяв в руки сумку и скейт, хотел вызвать полицию. Но в этот момент несовершеннолетние напали на него и стали наносить удары со всех сторон. Сотрудниками полиции УП района «Есиль» все участники инцидента были доставлены в полицию.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», несовершеннолетние взяты на профилактический учет в полиции. В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей по статье 127 КРКобАП», - говорится в публикации.


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#Нур-Султан   #Безопасность  
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