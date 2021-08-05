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Подростки на мопеде попали в аварию в Павлодарской области

5 Августа 2021 11:45
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Подростки на мопеде попали в аварию в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два подростка госпитализированы в результате ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Дородная авария произошла 4 августа в 17:35 в селе Луганск Павлодарского района.
«На нерегулируемом перекрестке улиц Советов – 50 лет Октября 13-летний водитель мопеда ALFA без государственных регистрационных номерных знаков, нарушив правила проезда перекрестка, совершил столкновение с автомашиной Nissan. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 15-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу. Транспортное средство водворено на специальную штрафную стоянку», – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
В ходе проверки установлено, что несовершеннолетние выехали без сопровождения законных представителей, не имея ни прав, ни навыков вождения.
Жаскайрат Каиров дополнил, что помимо проверки по факту дорожно-транспортного происшествия будет рассмотрен вопрос и об ответственности законных представителей несовершеннолетнего. Их поведение рассмотрят на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также в отношении родителей возбуждено административное производство. Стоит отметить, что с начала года на территории Павлодарской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 52 ДТП, в результате которых 63 человека получили различные травмы.



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#Павлодарская область   #Происшествия  
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