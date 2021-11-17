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Подростки катались на угнанном авто в Сатпаеве

17 Ноября 2021 20:44
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Подростки катались на угнанном авто в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Подростки катались на угнанном авто в Сатпаеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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9 ноября в отдел полиции города Сатпаева поступило сообщение: со двора многоквартирного дома по улице Ердена совершен угон автомобиля. Как пояснил 32-летний потерпевший, вернувшись с работы, он, как обычно, поставил автомобиль недалеко от подъезда. А вечером, около 21:40, машина исчезла.

По «горячим следам» полицейские в считанное время на одной из улиц заметили угнанное транспортное средство. За рулем автомобиля оказался 14-летний подросток. Также в салоне находились двое несовершеннолетних 13 и 15 лет. Задержанные признались, что просто хотели прокатиться на чужом авто.

Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ведется расследование.


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#Карагандинская область   #Происшествия  
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