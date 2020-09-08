Подростки из России нелегально пересекли границу с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали четверых несовершеннолетних граждан РФ за незаконное пересечение Государственной границы РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

«7 сентября сотрудники миграционной службы отдела полиции на станции Петропавловск в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Транзит», во время отработки установили и задержали четверых несовершеннолетних граждан Российской Федерации, в возрасте 13-17 лет», - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, подростки незаконно пересекли государственную границу в вагоне грузового поезда, перевозившего уголь, минуя пограничные посты с территории РФ Омской области на территорию Республики Казахстан.

В настоящее время проводится расследование.

«С начала т.г. принятыми мерами за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан зарегистрировано 12 преступлений, из которых за незаконное пересечение государственной границы 10, за организацию незаконной миграции 2. К административной ответственности привлечено 345 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Республике Казахстан. Постановлениями судов выдворены за пределы страны 74 иностранца», - проинформировал О. Бекиев.

Также он напомнил, что сотрудниками транспортной полиции на железнодорожных вокзалах и в аэропортах республики оказывается правовая помощь иностранцам (в случае нарушения миграционного законодательства осуществляется выездная регистрация, выдача выездных виз и при форс-мажорных обстоятельствах (метеоусловий, задержка авиарейсов и.т.д.) без задержки от вылета.

«За текущий период иностранным гражданам выдано 59 выездных виз и 180 выездных регистраций», - добавил полковник полиции.