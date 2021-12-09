Подростки хорошо переносят вакцину - алматинский педиатр

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Педиатр Алматы отметила, что подростки хорошо переносят вакцинацию против коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Врач-педиатр городской клинической больницы №7 Қарлығаш Байдулла считает, что после вакцинации иммунная система подростков и беременных женщин становится защищенной.

«Все известные эпидемии были остановлены с помощью вакцинации. Некоторые родители считают, что у детей от природы мощный иммунитет. С подростками пубертатного периода все сложнее. Во-первых, они чаще пренебрегают санитарным требованиям, во-вторых, их организм уже более взрослый, а значит, и все механизмы взаимодействия с вирусом аналогичны», - сказала Қ. Байдулла.

Педиатр напомнила, что во время четвертой волны коронавируса в городе наблюдалось «омоложение» болезни, часто в больницы попадали именно дети. А последствия коронавируса у них почти такие же, как у взрослых.

Қ. Байдулла также рассказала о необходимости вакцинации беременных женщин, так как они находятся в группе риска из-за особенностей физиологии.

«Преследуются две цели: защитить маму и защитить ребенка. Делать прививку против коронавируса безопасно. А вот само заболевание несет ряд осложнений, среди которых коагулопатия, нарушение свертываемости крови, повышенное образование тромбов, которое приводит к антенатальной гибели плода, отслойке плаценты, кровотечениям. Прививку можно получить во 2-м и 3-м триместре, в этот период нет влияния вакцины на плод, он уже сформирован», - объяснила врач.

Также Қ. Байдулла призвала уже привитых алматинцев к ревакцинации. По ее словам, антитела теряют свои силы через определённое время.

«К примеру, после вакцинации двумя компонентами в организме количество антител будет на уровне от 1000 до 5000 единиц, но уже через полгода их число будет снижено. Если в организме нет антител, то и заражаться человек будет быстрее. А ревакцинация - это добавление антител к организму»,- объяснила медик.