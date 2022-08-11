Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Подростка украли и заставили работать в ауле – полиция прокомментировала инцидент
11 Августа 2022 16:06

Подростка украли и заставили работать в ауле – полиция прокомментировала инцидент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В общественный фонд «НеМолчиKZ» поступило тревожное сообщение от 16-летнего подростка, который сообщил о том, что его насильно вывезли из Нур-Султана и заставили работать в ауле. Полиция провела проверку, подросток находится дома в Нур-Султане, он цел и невредим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень тревожное сообщение от мальчика 16 лет, который заявил, что его украли из Нур-Султана и заставляли работать где-то в ауле, применяя насилие», - написала глава общественного фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари.

Дина Тансари отправила это обращение дежурному МВД РК на мессенджер WhatsApp. Руководитель фонда попросила столичный департамент полиции проверить сообщение. Адрес и ФИО мальчик не оставил, имеется только фото.

В пресс-службе полиции сообщили о том, что по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции уже вышли на связь с ребенком.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что якобы подростка из столицы заставили работать в ауле. Сотрудниками полиции установлено, что 17-летний несовершеннолетний находится дома в Нур-Султане, он цел и невредим. В ходе выяснения обстоятельств мать подростка пояснила, что на период летних каникул отправила сына в поселок в Восточно-Казахстанской области, к родственникам. Так как юноше не понравилось находиться там, он написал об этом в социальных сетях. Законный представитель несовершеннолетнего от каких-либо заявлений отказывается, претензий ни к кому не имеет», - прокомментировали в полиции.


Новости по теме
Назначены заместители начальника ДП Жетысуской области
Упростить требования для получения удостоверения категории D предлагают в Мининдустрии
Напавшего с ножом на бывшую жену мужчину арестовали в Алматы
Читайте также
Лучших стрелков среди правоохранительных органов определили в Костанайской области
Движение еще трех автобусных маршрутов временно изменили в столице
Западно-казахстанские предприятия задолжали работникам 125 млн тенге по зарплате
Более 16,7 тыс. столичных учеников получат материальную помощь в рамках «Всеобуча»
Неожиданным исходом завершился матч «Кызыл-Жар» – АПОЭЛ
Три человека пострадали в аварии с участием мотоцикла в Акмолинской области
Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи
Фестиваль «Эхо Азии» стартовал в столице
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив