Подростка со сложнейшей травмой головы спасли жамбылские нейрохирурги

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Cложнейшие нейрохирургические операции на головном мозге, с применением современных щадящих технологий, поставлены на поток в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, жамбылские нейрохирурги спасли подростка после падения с лошади.

«16-летний житель села Аса Жамбылского района (в 20 км от Тараза) в результате несчастного случая получил тяжелую травму головы, - пояснили в ведомстве. - Скорая медицинская помощь доставила его в тяжелом состоянии в Тараз, в приемный покой областной многопрофильной детской больницы. В экстренном порядке он был госпитализирован в реанимационное отделение. По результатам компьютерной томографии головного мозга выявлены признаки обширной эпидуральной гематомы задней черепной ямки справа, перелом затылочной кости справа, а также диффузный отек головного мозга. Учитывая тяжесть состояния и поражение центральной нервной системы, пациент был подключен к ИВЛ».

После осмотра пострадавшего и данных обследования поставлен диагноз - открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 2-го типа, линейный перелом затылочной кости справа, обширное эпидуральное кровоизлияние задней черепной ямки справа, диффузный отек головного мозга, кома 1-2 степени. В экстренном порядке необходимо было оперативное вмешательство.

Сложную операцию провели заведующий отделением нейрохирургии Саят Жумабаев и нейрохирург Мирдас Мурадов. Хирурги провели костно-пластическую трепанацию черепа, удалили острую эпидуральную гематому.

Операция прошла успешно, и уже на следующий день пациент с улучшением состояния был переведен в профильное отделение нейрохирургии для дальнейшего лечения.

«На данный момент подросток чувствует себя удовлетворительно, неврологического дефицита не наблюдается. Готовится к выписке», - отметил Саят Жумабаев.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Саята Жумабаева, подобные операции стали возможны благодаря новейшему оборудованию, которое позволяет жамбылским нейрохирургам внедрять новые виды операционного лечения.

«В развитии нейрохирургической службы немаловажную роль играет оснащенность современным оборудованием. Сегодня нейрохирургическое отделение Жамбылской областной многопрофильной детской больницы отслеживает новые технологии в медицине и имеет оснащение, оборудование, микроинструментарий по последнему слову техники. Нашей больницей приобретено такое оборудование, с помощью которого, допустим, во время операции можно избежать отека головного мозга. В арсенале отделения имеются саморегулирующие гравитационные шунты. Их большой выбор позволяет при каждой операции подобрать каждому пациенту индивидуальный шунт и провести операцию с минимальными осложнениями. Современная нейронавигационная система обеспечивает возможность ориентирования в период операции», - отметил заведующий нейрохирургическим отделением Саят Жумабаев.

Приобретение новейшего оборудования Жамбылской областной многопрофильной детской больницей позволило внедрить и поставить на поток ряд сложнейших операций, которые выполняют лишь единичные медицинские центры Казахстана.