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Подростка сбила машина на пешеходном переходе в Атырау
14 Октября 2022, 21:57

Подростка сбила машина на пешеходном переходе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Шестнадцатилетнего подростка сбила машина на пешеходном переходе в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Атырау, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 14 октября на проспекте Азаттык. Водитель автомобиля «Toyota Camry» 1965 года рождения, двигаясь по проспекту, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего 2006 года рождения.

«В результате удара подросток получил различные травмы и на автомобиле скорой помощи был доставлен в областную детскую больницу. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек, ведется сбор соответствующих документов», - сообщает пресс-служба управления полиции города Атырау.


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