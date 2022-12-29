Подростка с ружьем задержали в Павлодаре

29 Декабря 2022, 16:31

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 17-летнего подростка с ружьем задержали полицейские Павлодара. При этом рядом с ним был отец, который находился в алкогольном опьянении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, при патрулировании, 29 декабря в 02.52 часов в городе Павлодаре по улице Торайгырова, инспекторы батальона патрульной полиции задержали 17-летнего парня, у которого изъято гладкоствольное, одноствольное, пятизарядное ружье МЦ-21-12.

При этом, ружье было в не зачехленном виде. Рядом с несовершеннолетним был отец, который находился в алкогольном опьянении средней степени тяжести, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования. Как установлено, владельцем изъятого оружия является отец, на котором также зарегистрировано еще одно ружье ИЖ-58.

«По данному факту в отношении 46-летнего владельца оружия за нарушение правил ношения оружия возбуждено административное производство по статье 484 КРКоАП, наложен штраф в размере 10 МРП. Имеющиеся две единицы оружия у владельца изъяты. Также, у владельца аннулировано действие разрешения на хранение и ношение гражданского оружия. Кроме того, за нахождение в алкогольном опьянении в общественном месте мужчину привлекли к ответственности и по статье 440 КРКоАП, наложен штраф в размере 5 МРП», – сообщил первый замначальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что с начала года стражами правопорядка проверен 10 781 владелец гражданского оружия, по результатам проверок к административной ответственности привлечены 693 человека. За различные нарушения аннулировано разрешение у 13 владельцев оружия.

Фото: polisia.kz











