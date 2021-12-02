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Подростка подозревают в мошенничестве с онлайн-кредитами в Степногорске

2 Декабря 2021 19:51
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Подростка подозревают в мошенничестве с онлайн-кредитами в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По данным следствия, 16-летний подросток оформил на знакомого два кредита, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сообщается, что 30 ноября в дежурную часть УП Степногорска поступило заявление от 35-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о мошенничестве.

Предварительно установлено, что 22 октября в приложении одного из банков РК 16-летний знакомый, имея свободный доступ к мобильному устройству заявителя, оформил онлайн-кредит на его имя и перевел всю сумму на свою банковскую карту. Сумма ущерба составила 1 млн 278 тысяч тенге.

Спустя две недели несовершеннолетний также оформил онлайн-кредит на заявителя, но в другом банке, на сумму 200 тысяч тенге.

Имеются признательные показания.

Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований по статье 190 часть 2 «Мошенничество». Избрана мера процессуального принуждения в виде поручительства родителей.


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#Акмолинская область   #Криминал   #Мошенничество  
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