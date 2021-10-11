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    12:08, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Подростка нашли мертвым в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре подростка нашли мертвым, полицейские проводят проверку по факту суицида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, 9 октября в 14:08 в Павлодаре по адресу: улица Ак. Чокина, 100, обнаружено тело подростка 2004 года рождения.

    «По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

    Назначены экспертизы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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