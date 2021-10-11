Подростка нашли мертвым в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре подростка нашли мертвым, полицейские проводят проверку по факту суицида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, 9 октября в 14:08 в Павлодаре по адресу: улица Ак. Чокина, 100, обнаружено тело подростка 2004 года рождения.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Назначены экспертизы.