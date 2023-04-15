Подростка намотало на вал тюковального пресса в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Страшный несчастный случай произошел с подростком в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«14 апреля в Бескарагайском районе подросток со своим знакомым тюковали сено. Во время этого потерпевший стоял между трактором и тюковальным прессом, соединенным приводом вала с трактором. Решив перепрыгнуть через привода вала, он зацепился одеждой за вал, из-за чего его замотало. 17-летний подросток скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование.