Подростка-автоугонщика задержала полиция Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области задержала подростка, неоднократно угонявшего автомашины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В Талдыкоргане задержан 17-летний подросток, подозреваемый в угонах автомобилей Toyota Windom и Volkswagen Passat во дворах многоэтажных домов. Подозреваемый помещен в центр адаптации несовершеннолетних города Алматы.
«В середине августа неизвестные угнали автомобиль Toyota со двора одной из многоэтажек Талдыкоргана. Через 6 дней аналогично в другом микрорайоне была угнана машина Volkswagen. Из числа опытных сотрудников была сформирована оперативно-следственная группа, которая проделала огромную работу», - отметил зам начальника УП Талдыкоргана Бауыржан Тилекбаев.
Сыщикам удалось установить подозреваемого.
«Им оказался 17-летний житель Талдыкоргана, который в прошлом году уже приговаривался к условному наказанию за аналогичные правонарушения. Учитывая то, что в Алматы он уже подозревался в угонах, уголовное дело направлено коллегам для объединения. Угнанные автомашины обнаружены и изъяты в городе Алматы», - добавил Б. Тилекбаев.
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