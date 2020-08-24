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Подростка-автоугонщика задержала полиция Алматинской области

24 Августа 2020 21:44
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Подростка-автоугонщика задержала полиция Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области задержала подростка, неоднократно угонявшего автомашины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В Талдыкоргане задержан 17-летний подросток, подозреваемый в угонах автомобилей Toyota Windom и Volkswagen Passat во дворах многоэтажных домов. Подозреваемый помещен в центр адаптации несовершеннолетних города Алматы.


«В середине августа неизвестные угнали автомобиль Toyota со двора одной из многоэтажек Талдыкоргана. Через 6 дней аналогично в другом микрорайоне была угнана машина Volkswagen. Из числа опытных сотрудников была сформирована оперативно-следственная группа, которая проделала огромную работу», - отметил зам начальника УП Талдыкоргана Бауыржан Тилекбаев.

Сыщикам удалось установить подозреваемого.

«Им оказался 17-летний житель Талдыкоргана, который в прошлом году уже приговаривался к условному наказанию за аналогичные правонарушения. Учитывая то, что в Алматы он уже подозревался в угонах, уголовное дело направлено коллегам для объединения. Угнанные автомашины обнаружены и изъяты в городе Алматы», - добавил Б. Тилекбаев.


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#Борьба с преступностью   #Транспорт   #МВД РК   #Молодежь  
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Автор:

Хасан Еспанов

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