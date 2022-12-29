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Подробностями создания командования Сил специальных операций поделились в Минобороны

29 Декабря 2022, 11:19
Подробностями создания командования Сил специальных операций поделились в Минобороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны РК поделились подробностями создания командования Сил специальных операций. В ведомстве сообщили о возложенных задачах на командование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе вышел Указ Главы государства – Верховного главнокомандующего о создании командования Сил специальных операций. Назначен командующий войсками, определены соединения и части, входящие в состав Сил специальных операций. Проводятся мероприятия по их обеспечению и оснащению соответствующими образцами вооружения военной и другой техники и осуществляется подготовка личного состава», - сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Султан Камалединов.

Представитель департамента стратегического развития полковник Утепов отметил, что в состав командования Сил специальных операций включены воинские части, учреждения, подразделения.

«Не раз проведены учения Сил специальных операций. Правительством одобрены средства для технического оснащения Сил спецопераций. Основные задачи: противодействие гибридным угрозам военной безопасности, борьба с незаконными вооруженными формированиями и содействие в антитеррористических операциях», - добавил Утепов.

Фото: ortcom.kz

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