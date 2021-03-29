Подробности задержания наркогруппировки раскрыли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе брифинга в департаменте полиции Костанайской области раскрыты подробности задержания преступной группировки, занимавшейся поставкой и сбытом наркотиков из южных регионов Казахстана в Костанай и Нур-Султан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Преступники задержаны костанайскими полицейскими 22 марта в разных регионах страны.

По информации ведомства, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП области установлен главный фигурант - 51-летний житель Денисовского района.

«Мужчина в январе 2021 года организовал устойчивую преступную группу, состоящую из 8 человек, где у каждого была своя роль. Для сбыта наркотиков он привлек пять местных жителей, - рассказали в ведомстве. — В роли поставщика оптовых партий наркотиков выступал 67-летний житель Шуского района Жамбылской области, в роли курьера - житель Нур-Султана. Во время транспортировки очередной партии наркотиков у курьера изъят пакет с гашишом весом более 5 килограммов».

Кроме этого, у организатора по месту жительства обнаружено и изъято 26 прессованных таблеток гашиша, а также денежные средства и банковские карты.

«Общий вес наркотических средств, изъятых у участников, составил более 10 килограммов гашиша и марихуаны. Задержание происходило одновременно 7 группами полицейских в Костанайской, Жамбылской областях и в городе Нур-Султане», - добавили в департаменте полиции.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП области Асылбека Альмагамбетова, с начала года сотрудниками полиции выявлено свыше 130 преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками. Общий вес изъятых наркотиков составил более 17 килограммов.