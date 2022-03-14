Подробности задержания Кайрата Сатыбалдыулы рассказал глава Агентства РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О подробностях дела, касающегося Кайрата Сатыбалдыулы, рассказал глава Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уголовное дело расследуется по фактам хищения средств АО «Казахтелеком». Вчерашняя распространенная информация - это вся информация, которая известна на сегодня. Сумма сейчас устанавливается, там ряд эпизодов. Думаю, как только проведем соответствующее экспертное исследование, мы обязательно суммы назовем. Но могу сказать, что суммы миллиардные», - сказал Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Также он сообщил, действительно ли Кайрат Сатыбалдыулы был задержан в самолете.

«Да, он был задержан на территории алматинского аэропорта. Мера пресечения еще не избрана. Задержан и водворен в изолятор временного содержания. Будем смотреть по ходу следствия, меру пресечения будет определять суд», - добавил Олжас Бектенов.

Фото: oq.gov.kz