РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:26, 14 Март 2022 | GMT +6

    Подробности задержания Кайрата Сатыбалдыулы рассказал глава Агентства РК по противодействию коррупции

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О подробностях дела, касающегося Кайрата Сатыбалдыулы, рассказал глава Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уголовное дело расследуется по фактам хищения средств АО «Казахтелеком». Вчерашняя распространенная информация - это вся информация, которая известна на сегодня. Сумма сейчас устанавливается, там ряд эпизодов. Думаю, как только проведем соответствующее экспертное исследование, мы обязательно суммы назовем. Но могу сказать, что суммы миллиардные», - сказал Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Также он сообщил, действительно ли Кайрат Сатыбалдыулы был задержан в самолете.

    «Да, он был задержан на территории алматинского аэропорта. Мера пресечения еще не избрана. Задержан и водворен в изолятор временного содержания. Будем смотреть по ходу следствия, меру пресечения будет определять суд», - добавил Олжас Бектенов.

    Фото: oq.gov.kz


    Теги:
    Борьба с коррупцией Закон и право Казахтелеком Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!