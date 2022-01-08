Подробности задержания Дикого Армана сообщили в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подробности задержания известного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман сообщили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы спецподразделениями полиции проведена спецоперация, в результате которой задержаны шестеро членов преступной группировки во главе с лидером ОПГ - гражданином Джумагельдиевым по прозвищу Дикий Арман», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, преступники в ходе задержания попытались оказать сопротивление.

«Однако, благодаря решительным действиям сотрудников полиции, эта попытка не увенчалась успехом. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль», - уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Алматы полицейские задержали известного «криминального авторитета» Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.