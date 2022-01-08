РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:37, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Подробности задержания Дикого Армана сообщили в МВД

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подробности задержания известного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман сообщили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматы спецподразделениями полиции проведена спецоперация, в результате которой задержаны шестеро членов преступной группировки во главе с лидером ОПГ - гражданином Джумагельдиевым по прозвищу Дикий Арман», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным МВД, преступники в ходе задержания попытались оказать сопротивление.

    «Однако, благодаря решительным действиям сотрудников полиции, эта попытка не увенчалась успехом. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль», - уточнили в министерстве.

    Ранее сообщалось, что в Алматы полицейские задержали известного «криминального авторитета» Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.


    Теги:
    МВД РК Криминал Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!