Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким области Жетысу Бейбит Исабаев прокомментировал коррупционный скандал, когда были задержаны работники отдела образования в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В народе это дело называют «Дело бухгалтеров». Если честно, первые сигналы о возможных коррупционных нарушениях в сфере городского образования я получил еще до нового года, где-то в конце декабря. Я попросил наши правоохранительные органы не спугнуть, проработать до конца, профессионально, чтобы выявить всех участников. На самом деле, вышла большая группа. До решения суда не могу называть статус этих товарищей. Но они нарушили закон, попахивает коррупцией. 2 млрд тенге ущерба. Задержаны руководитель, главный бухгалтер, главный экономист, бухгалтера шести школ города Талдыкоргана. Все они признали вину, дают показания», - сообщил он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, шесть бухгалтеров находятся под домашним арестом.

Ранее в Антикоррупционной службе заявляли, что в ходе следственных действий обнаружены хищения из госбюджета сотрудниками отдела горобразования. Они были постоянными на протяжении нескольких лет. Деньги по отработанной схеме перечислялись людям, не работающим в этой сфере.

При задержании главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана было обнаружено почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. Кроме того, у 48-летней женщины изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.