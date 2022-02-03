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Подробности январского блэкаута в энергосистеме ЦА рассказал глава Минэнерго Казахстана

3 Февраля 2022 13:30
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Подробности январского блэкаута в энергосистеме ЦА рассказал глава Минэнерго Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О расследовании причин аварии в энергосистеме Центральной Азии, произошедшей 25 января, рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Обвинять кого-то сейчас, наверное, преждевременно, потому что сейчас ведет работу комиссия, которая создана, и ею руководит вице-министр энергетики непосредственно. Это всестороннее рассмотрение всех причин. Могу на этом этапе сказать лишь одно, что это произошло примерно в полдень, в 11:50 по времени Нур-Султана», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов.

Министр пояснил, что Казахстану удалось быстро восстановиться благодаря тому, что сработала автоматика.

«Я могу однозначно сказать, что в Казахстане сработала автоматика, которая защищает национальную систему. Если бы у нас автоматика не сработала, то мы выпали бы очень надолго. Мы бы имели очень большие последствия для сетей и самих станций», - пояснил Болат Акчулаков.

То, что произошло на юге страны, по словам главы Минэнерго, это следствие того, что наша система автоматически разъединилась.

«Наверное, другой подпитки у наших соседей не было, и они испытали больше проблем в обеспечении электроэнергии, нежели Казахстан, который смог собраться за четыре часа, восстановить работу и к вечернему максимуму работать полноценно. Давайте дождемся результатов расследования, и детали уже будут понятны там», - добавил Болат Акчулаков.

Он также прокомментировал заявление KEGOC, что причиной блэкаута 25 января стало короткое замыкание на ТЭС в Узбекистане

«Возможно, он как системный оператор, он же видит систему нашу, он как раз таки об этом и говорит, что автоматика наша сработала в ответ на нарушения со стороны южных зон», - добавил Болат Акчулаков.

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#Центральная Азия   #Энергетика   #Происшествия   #Минэнерго РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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