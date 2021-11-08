Подробности взрыва в Актау: разрушена дорожно-строительная лаборатория

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – От взрыва в помещении общественного питания, расположенного в торгово-производственном комплексе «Шеркала», пострадала также пристройка к зданию, в которой располагалась дорожно-строительная лаборатория одного из предприятий города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

На брифинге в ЦОК рассказали подробности взрыва.

7 ноября в 22:25 в УКС ДЧС Мангистауской области поступила информация о том, что по адресу: г.Актау мкр.29 «а», в 2-х этажный комплекс «Шеркала» (внутри имеются следующие объекты: магазин спецодежды, автозапчастей, ресторан, сауна, СТО (станция технического обслуживания), склады), при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв в помещении общественного питания, расположенный на 1-ом этаже торгово-производственного комплекса «Шеркала», с дальнейшим обрушением части строения комплекса (1 этаж – помещение общественного питания, 2 этаж – часть помещения швейного цеха), в том числе пристройка - 1-этажное строение ТОО «Каспий Строй Консалтинг» (дорожно-строительная лаборатория). В результате произошло частичное разрушение строения комплекса. Площадь обрушения 200 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина взрыва устанавливаются. На данный момент на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов.

Сотрудниками пожаротушения на безопасное расстояние эвакуировано 2 газовых баллона (объемом 50л. и 20л.).

Со слов владельца столовой под завалами находятся еще 2 газовых баллона. На момент взрыва рабочий персонал отсутствовал.

На момент взрыва находилось 10 транспортных средств (гражданских лиц). Все автомашины пострадали в результате взрывной волны. Сотрудниками дорожной полиции эвакуировано 10 автомашин с помощью спецтехники (эвакуатор).

В 22-35 создан оперативный штаб под руководством акима области.

Решением акима города Актау для сбора мусора организован мусорный полигон в 30 км. от пос.Баянды, Мунайлинского района, силами ГКП «Коктем» вывозятся обломки конструкций здания. Сотрудниками полиции произведена оцепление обозначенного участка.

На 08-00 час. коммунальной службой «Коктем» совершено 17 выездов по вывозу мусора на 110 тонн.

По данному факту материал зарегистрирован в ЕРДР и направлено по последственности для принятия процессуального решения в органы внутренних дел.

На месте ЧС совместно работает следственная оперативная группа Департамента полиции.

Работы по ликвидации места взрыва продолжаются, по окончанию которого будут проводится соответствующие экспертизы.

Всего задействовано: ДЧС (11 ед. техники и 70 сотрудников в т.ч. 1 кинологический расчет), ГУ «ЦМК» (3 работника и 1 ед.техники), ДП (150 сотрудников и 26 ед.техники), АО «КазТрансГазАймак» (15 работников и 1 ед.техники), ГКП на ПХВ «АУЭС» (8 работников и 2 ед.техники), АО «МРЭК» (3 работника и 1 ед.техники), МИО (6 работников и 3 ед.техники).

Справочно: Торгово-производственный комплекс «Шеркала» состоит из 2-х этажей, общая площадь застройки 2521 кв.м., с дополнительными пристройками площадь составляет 3700 кв.м., год постройки 2011, крыша односкатная, подвальное помещение отсутствует, дополнительно к зданию имеется застройка состоящая из 2-х этажей (1-ый этаж сдан в эксплуатацию под столовую, 2-ой этаж под швейный цех). Дополнительно произошло обрушение одноэтажной пристройки к 2-хэтажному комплексу «Шеркала» принадлежащая ТОО «Каспий Строй Консалтинг» (дорожно-строительная лаборатория) на площади 100 кв.м. В радиусе 70 метров выбиты окна соседних зданий, сооружений и стоящих автомашин.

По состоянию на 09.50час. дополнительно задействовано от МИО 15 ед.техники самосвала, 3 ед.техники погрузчика, 1 ед.техники кран, 1 ед.техники манипулятор, 1 ед.техники экскаватор и 100 работников для очистки дорог.

На момент взрыва пострадавшие транспортных средств: Toyota Yundra, Toyota camry 55, Lexus RX 350, Toyota camry 50, Nissan Primera, Daewoo Nexia, Kia Rio, Mitsubishi Galant, Kia sorento, Toyota Land Cruiser Prado 120.

08.11. в 10-30 Сотрудниками пожаротушения на безопасное расстояние эвакуировано 2 газовых баллона (объемом 50л. и 20л.).

08.11. в 12-55 час. коммунальными службами проведены 46 выездов по вывозу 300 тонн мусора.