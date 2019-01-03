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Подробности возгорания и взрыва в Астане: пожарные вынесли из огня 25 газовых баллонов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности пожара и взрыва резервуара с газом в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС г. Астана.
«Сегодня в 19:44 поступил звонок на пульт 101 о пожаре по адресу Акжол, 26. По прибытию дежурных подразделений Службы пожаротушения в 19:51 было установлено, что на территории КазНии горит деревянная хозпостройка на площади 40 кв.м, также в результате утечки газа произошло возгорание наполнительной ёмкости», - сообщили в ДЧС.
По информации ДЧС, в ходе тушения пожара пожарными было вынесено 25 газовых баллонов. Причина пожара выясняется.
Благодаря оперативности и слаженности столичных пожарных удалось избежать жертв и пострадавших. Всего в тушение пожара было задействовано 5 единиц техники и 31 человек личного состава. Пожар ликвидирован в 21.30.
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