Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе по Северо-Казахстанской области рассмотрели представление по уголовному делу в отношении осужденных патрульных полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин рассказал подробности дела.

По его информации, в апреле инспекторы батальона патрульной полиции Аслан Кусаинов и Фархад Какенов остановили автомашину марки «Lada Largus» на улице Батыр Баяна в Петропавловске. Какенов пригласил водителя в патрульную автомашину, где Кусаинов сообщил о нарушении статьи «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом».

Водитель категорически отрицал нарушение, однако полицейские настаивали на своей правоте.

«Одновременно используя свое служебное положение, стали угрожать водителю привлечением к административной ответственности в виде лишения права управления автотранспортными средствами сроком на шесть месяцев», - сказал Н. Жахин.

Растерянный и испуганный водитель согласился передать им 150 тысяч тенге. В материалах досудебного расследования указано, что Кусаинов показал сумму на служебном планшете.

«В этот же день, осознав незаконность действий сотрудников полиции похитивших у него путём обмана денежные средства, достоверно зная, что никакого правонарушения он не совершал, обратился в управление собственной безопасности департамента полиции с письменным заявлением. Вечером в ходе проведения негласных следственных действий с сотрудниками УСБ он вновь подъехал к Кусаинову и Какенову, находившимся на патрулируемом участке на пересечении улиц Кошукова и Сатпаева, где попросил вернуть переданные им ранее деньги. Кусаинов и Какенов, опасаясь огласки совершённого ими уголовного правонарушения, вернули 150 тысяч тенге», - рассказал Н. Жахин.

По его словам, в ходе досудебного расследования установлено, что ни портативные видеорегистраторы, ни видеорегистраторы, установленные на патрульной машине, не действовали.

«Данные факты совершения уголовных правонарушений стали возможными по причине полного отсутствия контроля со стороны непосредственных руководителей батальона патрульной полиции Петропавловска за деятельностью подчинённых сотрудников, которые обязаны просматривать видеозаписи с персональных служебных видеорегистраторов, проводить проверки на предмет наличия и исправного функционирования видеорегистраторов, что и сподвигло упомянутых ранее сотрудников к отключению видеорегистраторов, и как следствие, обеспечило «вольное поведение» и полное игнорирование требований действующего законодательства», - заявил Н. Жахин.

В Антикоррупционной службе предложили рассмотреть вопрос об ответственности руководства батальона патрульной полиции Петропавловска за отсутствие надлежащего контроля за деятельностью подчинённых сотрудников, выразившееся в совершении ими тяжкого коррупционного уголовного правонарушения.

Напомним, патрульным назначили наказание в виде штрафа в 10-кратном размере от похищенной суммы, или по 1,5 млн тенге штрафа каждому. Работать в органах правопорядка они больше не смогут.