Подробности спасения тонувших в Урале подростков рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Подробности спасения тонувших в реке Урал подростков рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила мама 11-летнего подростка Куралай Мусина, 4 января четверо детей вышли на лед реки Урал. В один момент тонкий лед не выдержал, и они оказались в студеной воде. Одному из мальчиков удалось выбраться и позвонить родителям. Те по дороге к Уралу сообщили о ЧП в полицию.

«После поступления вызова капитан Куандык Суюндиков и лейтенант Тимур Балмаганбетов поспешили на помощь. Им удалось вытащить на берег мальчиков 2004 и 2005 г.р. На записи видеожетона одного из сотрудников полиции видно, как полицейские следуют на зов мальчиков с середины реки. В момент спасения у мальчиков онемели конечности. Один из подростков еле выговаривает слова: «Мама, я люблю тебя». К сожалению, спасти одного ребенка полицейские не успели - он ушел под воду до их прибытия», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

Трое спасенных подростков доставлены в областную детскую больницу. Тело утонувшего мальчика 2004 года рождения обнаружено и извлечено из воды водолазами.



