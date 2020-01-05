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Подробности спасения тонувших в Урале подростков рассказали в Атырау

5 Января 2020 20:40
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Подробности спасения тонувших в Урале подростков рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Подробности спасения тонувших в реке Урал подростков рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила мама 11-летнего подростка Куралай Мусина, 4 января четверо детей вышли на лед реки Урал. В один момент тонкий лед не выдержал, и они оказались в студеной воде. Одному из мальчиков удалось выбраться и позвонить родителям. Те по дороге к Уралу сообщили о ЧП в полицию.

«После поступления вызова капитан Куандык Суюндиков и лейтенант Тимур Балмаганбетов поспешили на помощь. Им удалось вытащить на берег мальчиков 2004 и 2005 г.р. На записи видеожетона одного из сотрудников полиции видно, как полицейские следуют на зов мальчиков с середины реки. В момент спасения у мальчиков онемели конечности. Один из подростков еле выговаривает слова: «Мама, я люблю тебя». К сожалению, спасти одного ребенка полицейские не успели - он ушел под воду до их прибытия», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

Трое спасенных подростков доставлены в областную детскую больницу. Тело утонувшего мальчика 2004 года рождения обнаружено и извлечено из воды водолазами.



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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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