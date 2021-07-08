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    13:30, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Подробности спасения пропавшей в горах алматинки, рассказали в МЧС

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В МЧС РК рассказали подробности спасения пропавшей в горах алматинки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным МЧС РК 8 июля около 11-00 часов спасателями РОСО МЧС в трех километрах выше БАО была найдена пропавшая Алия Камиева. Ее состояние оценивалось как тяжелое, была необходимость в срочной транспортировке и госпитализации.

    «Борт Казавиаспаса МЧС МИ-703, вылетев на место, оперативно транспортировал пострадавшую на вертолетную площадку БАО. Там ее встретили медики Центра медицины катастроф МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Ее госпитализировали в больницу №7», - отметили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что 31-летняя Алия Камиева пропала в горах Алматы. Она ушла из дома 5 июля и не вернулась. Ее мать обратилась к спасателям о пропаже 7 июля. С ее слов, пропавшую видели в последний раз в районе Большого Алматинского озера. Телефон остался дома. К ее поискам были подключены 30 человек и беспилотники.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Общество Алматы Происшествия
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