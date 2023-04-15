Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования Алматинской области Гульсара Исагулова рассказала о двух детях, которые погибли в результате инцидента среди школьников в Кегенском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Саты Кегенского района 11 апреля этого года около 23:00 произошла трагедия. Несовершеннолетний ученик 11 класса вызвал учащихся 10 класса на берег реки и нанес удары в грудь. Один из учеников после удара потерял сознание и упал на землю. Правоохранительные органы продолжают досудебное расследование. Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти подростка», - сказала Г. Исагулова на оперативном совещании в Министерстве просвещения РК, посвященном вопросам безопасности детей.

По ее словам, подозреваемый с 7 по 9 класс обучался в спортивной школе-интернате. По семейным обстоятельствам снова переехал в деревню. Теперь он помещен под домашний арест.

Кроме того, представитель управления образования озвучила информацию о втором школьнике, который скончался в том же селе.

«13 апреля к 12 часам ночи в селе Саты ученик 10 класса повесился в сарае во дворе жилого дома и скончался. Сейчас идет расследование по данному факту», - проинформировала Гульсара Исагулова.

Было отмечено, что мальчики хорошо учились в школе.

«По поручению акима области управлением образования создана соответствующая комиссия и проведена проверка. В этой связи разработан специальный план действий, даны поручения всем структурным учреждениям, компетентным органам. В селе Саты в отношении директора средней школы, его заместителя по воспитанию, классного руководителя применены дисциплинарные меры», - добавила представитель управления.

В свою очередь министр просвещения РК Гани Бейсембаев поручил областному управлению образования держать данный вопрос на контроле.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Алматинской области расследуют убийство и самоубийство подростков. 11 апреля погиб десятиклассник, после населенный пункт потрясла еще одна трагедия - приятель погибшего свел счеты с жизнью.