Подробности расследования деятельности рейдерской ОПГ Коспаева раскрыли в АФМ

14 Декабря 2022, 16:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентством по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве, Коспаева и его доверенных лиц, зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы АФМ РК.

ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск.

Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы.

Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

Так, 4 марта 2019 года в городе Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40 % своей доли Имашеву – активному члену ОПГ.

Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35 % доли.

Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.

В другом случае, 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудили собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray», инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100 % долей уставного капитала предприятий.

Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым, начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в г. Алматы.

Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия.

В июле 2021 года, ОПГ силой завладели зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью 2 млн долларов США, принадлежащей ТОО «Kapchagai Marina Сlub».

Наряду с этим, Коспаев через своих доверенных лиц – членов ОПГ владел 75 % доли в ТОО «AV-Construction», осуществляющего строительство жилого комплекса «Есентай Сити» в одном из престижнейших районов г. Алматы.

Оставшиеся 25 % принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 га под строительство ЖК.

В целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.

С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир.

В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге.

Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25 % долей, оформленных на мать Джунусбекову С.

Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО «AV-Construction».

Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании.

В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и 9 млн долларов наличными.

Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – это львы, медведи и др.

Дополнительно сообщается, что в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевших место в период с 2018 по 2021 годы.

Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается.

Скрин из видео/ t.me/afm_rk