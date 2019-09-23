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Подробности пожара в Баянаульском нацпарке рассказал Ерлан Тургумбаев

23 Сентября 2019 14:41
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Подробности пожара в Баянаульском нацпарке рассказал Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подробности пожара на территории Баянаульского национального парка рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера был пожар, загорелась сухая трава, были приняты меры противопожарной безопасности. КЧС подключились, туда выезжал сам аким области. В настоящее время пожар уже практически ликвидирован. Туда была привлечена вертолетная техника», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Площадь пожара, по его словам, составила 93 га.

Ранее сообщалось, что около 90 человек задействовано в тушении пожара на территории Баянаульского национального парка. Огнеборцам удалось локализовать пожар на территории Баянаульского района. В штабе, который создан по поручению акима Павлодарской области, рассказали о результатах работы по тушению пожара. В трёх сельских округах, где бушевала стихия, к данному моменту справились с огнём, ещё в двух - огонь локализован. Кроме того, возгорание продолжают тушить и в горной местности Баянаульского национального парка.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, МВД РК,
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Серик Сабеков

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