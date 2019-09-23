Подробности пожара в Баянаульском нацпарке рассказал Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подробности пожара на территории Баянаульского национального парка рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера был пожар, загорелась сухая трава, были приняты меры противопожарной безопасности. КЧС подключились, туда выезжал сам аким области. В настоящее время пожар уже практически ликвидирован. Туда была привлечена вертолетная техника», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Площадь пожара, по его словам, составила 93 га.

Ранее сообщалось, что около 90 человек задействовано в тушении пожара на территории Баянаульского национального парка. Огнеборцам удалось локализовать пожар на территории Баянаульского района. В штабе, который создан по поручению акима Павлодарской области, рассказали о результатах работы по тушению пожара. В трёх сельских округах, где бушевала стихия, к данному моменту справились с огнём, ещё в двух - огонь локализован. Кроме того, возгорание продолжают тушить и в горной местности Баянаульского национального парка.