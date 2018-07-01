Подробности поиска беременной женщины в канале рассказали в КЧС

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В Комитете по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности поиска женщины, которую унесло течением Большого Алматинского канала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поиски ведутся, как позволяет инструкция для водолазов. Есть ведь определенные нормативы. Спуск под воду производится с соответствующими инструкциями. Когда начинается сильное течение, и вода становится неравномерной, водолазы естественно поднимаются со дна до того времени, пока это течение не спадет. Потом снова опускаются и ведут поиски», - рассказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

При этом представитель КЧС вновь обратил внимание казахстанцев на такие случаи.

«Это безответственность. Женщина, будучи беременной, находилась на берегу канала и стирала ковер. Это вопиющий случай, так как она, во-первых, беременна и должна была себя беречь. Вообще это место не предназначено для стирки ковра и для бытовых дел. Поэтому хотелось бы обратить внимание населения, что нельзя себя подвергать такой опасности. Сейчас спасатели ищут в соответствии со всеми нормативами. Поиски проводятся и будут проводиться», - отметил Руслан Иманкулов. Утонула женщина на 6 км БАК, а поиски ведутся на расстоянии 15 км от места происшествия.

Также в ведомстве ответили на жалобу сестры пропавшей Асии Мусаевой, о том, почему не спускается вода в Большом Алматинском канале.

«Канал ведь совсем обесточить нельзя. Если где-то перекроют воду, то соответственно будут риски для затопления близлежащих населенных пунктов. Если где-то будет перекрыт какой-то канал, то это будет нести опасность для каких-то населенных пунктов. Безответственно принимать решение о перекрытии. За это отвечают компетентные органы, под такими органами подразумеваются специальные управления акиматов местности», - добавили в КЧС МВД РК.

Напомним, в Алматинской области в Талгарском районе ведутся поиски 32-летней беременной женщины, которая упала в Большой Алматинский канал во время стирки ковра.