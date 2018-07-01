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Подробности поиска беременной женщины в канале рассказали в КЧС

26 Июля 2018 13:33 427
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Подробности поиска беременной женщины в канале рассказали в КЧС

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В Комитете по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности поиска женщины, которую унесло течением Большого Алматинского канала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поиски ведутся, как позволяет инструкция для водолазов. Есть ведь определенные нормативы. Спуск под воду производится с соответствующими инструкциями. Когда начинается сильное течение, и вода становится неравномерной, водолазы естественно поднимаются со дна до того времени, пока это течение не спадет. Потом снова опускаются и ведут поиски», - рассказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

При этом представитель КЧС вновь обратил внимание казахстанцев на такие случаи.

«Это безответственность. Женщина, будучи беременной, находилась на берегу канала и стирала ковер. Это вопиющий случай, так как она, во-первых, беременна и должна была себя беречь. Вообще это место не предназначено для стирки ковра и для бытовых дел. Поэтому хотелось бы обратить внимание населения, что нельзя себя подвергать такой опасности. Сейчас спасатели ищут в соответствии со всеми нормативами. Поиски проводятся и будут проводиться», - отметил Руслан Иманкулов.  Утонула женщина на 6 км БАК, а поиски ведутся на расстоянии 15 км от места происшествия.

Также в ведомстве ответили на жалобу сестры пропавшей Асии Мусаевой, о том, почему не спускается вода в Большом Алматинском канале.

«Канал ведь совсем обесточить нельзя. Если где-то перекроют воду, то соответственно будут риски для затопления близлежащих населенных пунктов. Если где-то будет перекрыт какой-то канал, то это будет нести опасность для каких-то населенных пунктов. Безответственно принимать решение о перекрытии. За это отвечают компетентные органы, под такими органами подразумеваются специальные управления акиматов местности», - добавили в КЧС МВД РК.

Напомним, в Алматинской области в Талгарском районе ведутся поиски 32-летней беременной женщины, которая упала в Большой Алматинский канал во время стирки ковра.

 

 

 

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Асель Асанова

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