Подробности погони за несовершеннолетним водителем рассказали полицейские

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Подробности погони в Аркалыке за правонарушителем рассказали в ДП Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Старший сержант взвода патрульной полиции города Аркалыка Аман Оспанов в органах внутренних дел служит с 2014 года. Но такой случай в его практике произошел впервые. Вместе с напарником Муратом Жамалиевым в тот день возвращались с очередной заявки – тушили пожар. Как вдруг заметили автомобиль Mitsubishi Pajero. Машина сразу же вызвала подозрение своим неуверенным поведением. Джип то резко тормозил, то наоборот резко набирал скорость. Одним из очевидцев произошедшего стал горожанин Сабыржан Лекеров, который подробно описал картину погони.

– 31 мая я направлялся в сторону дома с другом. Домой ехали по улице Жанибека и впереди нас ехала патрульная машина. Она догоняла джип, пыталась остановить его, но он не останавливался. Затем свернул в сторону элеватора. Я вижу, что он не останавливается Я поехал по дороге, в сторону кольца. И мы встретились около элеватора. Этот джип проскочил на Северную улицу и полицейские поехали за ним. Он не попытался остановиться. И они доехали до 10 школы. Джип хотел выехать обратно на улицу Жанибека. Но в этот момент джип остановился и резко развернулся. Сотрудники выбежали за ним, пытались его остановить. Но все равно от них отъехал и обратно поехал в сторону Северной улицы. В этот момент полицейские проследовали за ним. В тот момент, когда джип опять развернулся. Я-то сзади находился и видел это все. Сотрудник выбежал из машины сделал один выстрел в воздух и второй выстрел произвел в заднее колесо. В этот момент машина ехала в мою сторону, навстречу. Полицейский сел в мою машину и мы начали за ним ехать. И так мы доехали за ним до самого дома. Заднее колесо у него спустилось, – рассказывает Лекеров. Местный житель также пояснил, что на улицах находились дети. Водитель мог кого-нибуть сбить. Машины стояли на дорогах. Все люди выходили, смотрели, что происходило.

По словам полицейского, когда он понял, что исходит угроза и могут пострадать люди, его главной целью стало не допустить трагедии.

– Перед глазами возникали люди, которых мог сбить водитель. Поэтому я принял решение остановить транспортное средство. После чего я выстрелил в воздух. Сделал предупредительный. Автомобиль не останавливался. Затем, я специально стал целиться в заднее колесо, чтобы остановить машину. Но он не остановился. На спущенном колесе метров 500 он доехал до своего дома. Я только тогда увидел, что за рулем был подросток. Так как машина высокая и преследовали ее сзади, – говорит Аман Оспанов.

35-летний отец ранее уже имел проблемы с законом. С 2015 по 2018 годы он был лишен права управления транспортным средством за управление в нетрезвом состоянии. Кроме этого, помимо составления на него двух протоколов по статьям 612 ч.3, 613 ч. 1 КоАП РК, в ближайшее время суд города Аркалык примет процессуальное решение по ст. 127 ч. 3 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» в отношении отца подростка. Действия родителя были рассмотрены на Комиссии по делам несовершеннолетних акимата города, где было вынесено решение о сроке предупреждения (3 месяца) о недопущении им административных и уголовных правонарушений. В случае совершения уголовных либо административных правонарушений, отец подлежит лишению родительских прав. Также, Управлением полиции города Аркалыка начато досудебное расследование ст. 378 Уголовного кодекса РК «Оскорбление представителя власти».

Житель Аркалыка Сергей Буглов принес публичные извинения за инцидент с 14-летним сыном, которому он позволил управлять внедорожником и тем самым создал опасную ситуацию на дороге.



