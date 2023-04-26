Подробности по запрету выплаты дивидендов банками сообщила Мадина Абылкасымова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила подробности по запрету выплаты дивидендов банками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подготовлен проект постановления, которое определяет условия для выплат дивидендов банками второго уровня, если они имеют государственную поддержку на своем балансе», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Она отметила, что предусмотрены все виды господдержки, которые когда-либо оказывались и имеются на балансах банков.

«Вся прибыль, которую получают банки за счет средств господдержки, должна полностью вычитаться из дохода банка, это должно быть подтверждено независимым аудитором. И только та прибыль, которая заработана банком без использования государственных средств, может быть выплачена в виде дивидендов банков второго уровня», - пояснила Мадина Абылкасымова.

Глава АРРФР остановилась на ситуации с Halyk Bank. По ее словам, банк сможет выплатить дивиденды только после вычета всего дохода, образовавшегося на балансе в результате получения средств господдержки. Это касается в том числе сделки с «Казкоммерцбанком».

«Только после принятия постановления агентства, при соблюдении этих условий и при наличии независимого аудиторского отчета, который подтвердит, что все условия, прописанные в законе и постановлении, соблюдены. Постановление мы ожидаем до конца этой недели», - заявила Мадина Абылкасымова.

Постановление на данный момент проходит процедуру обязательного согласования с госорганами.